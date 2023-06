Bari ostaggio delle baby gang: 18enne picchiato in pieno Centro dal 'branco'

Colpito con un pugno in faccia ed aggredito da una ventina di componenti del branco. Vittima della disavventura, avvenuta in pieno centro a Bari, sarebbe un 18enne di Palese, il quale avrebbe avuto la 'colpa' di incrociare lo sguardo con un bullo di una baby gang che scorrazzava per le vie della città sabato sera.

L'episodio, secondo quanto riporta 'il Quotidiano di Puglia', sarebbe accaduto verso le 21, in via Dante (nell'angolo che incrocia con via Sparano). La vittima è stata poi accompagnata al Policlinico dai genitori: il ragazzo ha riportato la rottura del labbro e diversi lividi, frutto del pestaggio subito. Per i medici le ferite saranno guaribili in 5 giorni, salvo complicazioni.

Secondo la ricostruzione dell'accaduto, il ragazzo sarebbe stato assalito da una ventina di ragazzi, che avrebbero inventato un appiglio pur di scatenare la loro violenza sul malcapitato. Tutto si sarebbe consumato sotto gli occhi dei passanti, indifferenti alla situazione di pericolo in cui versava il 18enne.