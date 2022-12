Persi in 'mare aperto' a causa della nebbia: due uomini salvati a Polignano dalla Guardia Costiera

I due settantenni, usciti in mare per una battuta di pesca a bordo di una piccola imbarcazione, sono stati colti da una fittissima nebbia che, in brevissimo tempo, ha avvolto tutta la costa da Polignano a Monopoli, riducendo la visibilità a meno di 10 metri e rendendo impossibile un rientro in sicurezza. Solo l'intervento degli uomini della Guardia Costiera ha permesso ai due malcapitati di salvarsi: il natante, infatti, è stato raggiunto a due miglia dalla costa di Polignano, quando ormai era in balia delle forti correnti in mare.

La Guardia Costiera è entrata in azione subito dopo la richiesta d'aiuto giunta al numero 1530 per le emergenze in mare: grazie all'ausilio delle strumentazioni tecnologiche e dei radar presenti nella Centrale Operativa di Monopoli, i militari hanno localizzato l'imbarcazione, avviando così l'operazione di soccorso che si è felicemente conclusa. Il natante è stato scortato in sicurezza dalla motovedetta fino al porticciolo di San Vito, punto di approdo più vicino. I due settantenni sono in buone condizioni.