Studente morto in casa a Bari: trovato senza vita dopo l'allarme lanciato dagli amici

Studiava al Politecnico di Bari il 22enne trovato ieri sera senza vita nella sua abitazione nel quartiere Umbertino. Al momento sono ancora da chiarire le cause del decesso del giovane: non si esclude che possa aver accusato un malore, o possa essere stato vittima di una caduta accidentale. Maggiori dettagli potrebbero venire comunque forniti dall'autopsia.

Il cadavere è stato ritrovato dai Carabinieri e dai Vigili del Fuoco intervenuti ieri sera sul posto. Le Forze dell'Ordine erano state allertate dagli amici e dai familiari del giovane che non riuscivano a mettersi in contatto con lui. Il ragazzo era solo in casa.

La tragica vicenda ha colpito profondamente gli amici che, dopo essersi allarmati per l'assenza del ragazzo, hanno appreso ieri sera la notizia della scomparsa. Ieri sera, in poco tempo, un gruppo di ragazzi si è infatti riunito sotto casa del ragazzo per piangere la perdita dell'amico. Fra i giovani regna l'incredulità per la fine del loro amico così giovane, con cui condividevano la passione per la squadra di calcio del Bari e la musica.

Le indagini per chiarire ogni dubbio circa la morte sono affidate ai Carabinieri.