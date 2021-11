In moto con la droga, vede i carabinieri e tenta la fuga a piedi: 25enne bloccato in pieno centro a Bari

Era già arrestato lo scorso 13 novembre perché trovato in possesso di droga. A distanza di pochi giorni, i carabinieri lo hanno ancora una volta bloccato in pieno centro, trovandolo con alcune dosi di marijuana. A finire (nuovamente) in manette un 25enne residente nel quartiere Libertà.

I carabinieri della stazione di Bari Scalo, durante un servizio straordinario svolto insieme a militari della Compagnia di Intervento Operativo dell’11° Reggimento Puglia nelle vie dello shopping, hanno notato in via Quintino Sella il giovane, già noto per i suoi precedenti, che, alla vista dei militari, ha abbandonato la moto a bordo della quale si trovava per scappare a piedi. L’immediato inseguimento è terminato in via De Rossi dove il fuggitivo è stato raggiunto e bloccato, e trovato in possesso di 5 dosi di marijuana per circa 6,6 grammi oltre a 295 euro, ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio.

Alla luce del quadro indiziario, che ha indotto gli investigatori a presumere un’attività di spaccio svolta dal giovane nelle vie del centro cittadino, i militari hanno proceduto all’arresto, sequestrando anche il mezzo, di proprietà di altro soggetto e privo di copertura assicurativa, oltre a sanzionare il 25enne poiché privo del relativo titolo abilitativo alla guida. Quest’ultimo, dopo il rito direttissimo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Come di consueto, tutto il denaro sequestrato verrà depositato sul conto del Fondo Unico Giustizia, mentre la droga, previe analisi qualitative e quantitative da parte del Laboratorio analisi della SIS del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari, verrà depositata presso l’Ufficio Corpi di Reato del Tribunale di Bari.