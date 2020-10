Fermato in piazza Moro per un controllo: in tasca un 'cipollotto' di cocaina

Un 25enne pluripregiudicato bloccato dai poliziotti impegnati in un servizio con l'unità cinofila: è stato segnalato all'autorità amministrativa e sanzionato per irregolarità relative a documenti di espatrio e patente di guida

Fermato in piazza Moro per un controllo, trovato in possesso di cocaina. Un 25enne pluripregiudicato barese è stato denunciato dagli agenti del Reparto Prevenzione Crimine e della Squadra Cinofili Antidroga dell’UPGSP della Questura di Bari, che lo avevano sottoposto a controllo.

Durante l’identificazione, il cane antidroga ha segnalato la presenza di stupefacente in possesso dell’uomo: sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un “cipollotto” di cocaina, per un peso di 0,23 grammi. L’uomo è stato segnalato all’Autorità Amministrativa, con sanzioni accessorie relative ai documenti di espatrio ed alla patente di guida.