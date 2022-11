Giovane morto in strada a Bitritto, 31enne accusato di omicidio

E' accusato di omicidio doloso il 31enne fermato in mattinata dai carabinieri a Bitritto per la morte di un 27enne. Lo riporta l'Ansa. Il giovane, con precedenti penali, ha perso la vita in strada all'alba, nei pressi di un bar. Secondo una prima ricostruzione, poco prima, la vittima e il 31enne, titolare dell'attività, avrebbero avuto una lite, nel corso della quale ci sarebbe stata una colluttazione.

Stando a quanto emerso dai primi accertamenti, sembrerebbe che la vittima, un 27enne con precedenti, in stato di alterazione psicofisica, fosse prima entrata in un bar della zona, per poi tentare di entrare in una seconda attività commerciale, poco distante. A questo punto, ci sarebbe stato uno scontro fisico con il 31enne, titolare dell’attività, che avrebbe allontanato e immobilizzato il 27enne, deceduto poco dopo. Il 27enne, come appreso dall'Ansa, avrebbe sbattuto la testa sul marciapiede cadendo durante la colluttazione. Il 31enne è stato portato in carcere.

Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti anche i Carabinieri della SIS del Comando Provinciale di Bari oltre al medico legale ed al pm di turno.