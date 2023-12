Giovane morto dopo malore in piscina a Bari: disposta l'autopsia

La Procura di Bari ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti sulla morte del 27enne Christian Giordano, avvenuta nella mattinata di domenica 10 dicembre, in seguito a un malore in un centro sportivo di Bari. L'incarico per l'autopsia sarà conferito domani al dottor Davide Ferorelli dell’istituto di medicina legale del Policlinico di Bari dal pm Manfredi Dini Ciacci.

Secondo quanto emerso finora, il 27enne si sarebbe sentito male mentre si trovava nella piscina, e sarebbe stato subito soccorso dai bagnini della struttura che hanno provato a rianimarlo con defibrillatore. Un ulteriore tentativo di rianimare il giovane sarebbe poi stato fatto dagli operatori del 118, nel frattempo intervenuti sul posto, purtroppo senza esito.