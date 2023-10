Ragazzo investito da un treno a Bari: trasportato al Policlinico in gravi condizioni

Un dramma sui binari questa mattina a Bari, intorno alle 5.45: un uomo di circa 30 anni sarebbe stato investito da un treno della Ferrotramviaria all'altezza della fermata Brigata Bari, sulla linea Bari-Barletta.

Il 30enne, riporta l'Ansa, è stato trasportata in gravi condizioni al Policlinico. La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di ricostruzione, al momento non si escludono nè la pista dell'incidente nè quella del gesto volontario.

Sul posto è giunto il personale del 118 e gli agenti della Polizia ferroviaria per effettuare i necessari rilievi.

"A causa di un investimento avvenuto questa mattina presso la fermata di Brigata Bari - comunica Ferrotramviaria - la circolazione ferroviaria potrebbe subire dei ritardi".