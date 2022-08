Si allontana dai familiari e fa perdere le sue tracce, ore di apprensione per un 31enne: "Aiutateci a ritrovarlo"

Di lui non si hanno notizie dalla mattinata di ieri, giovedì 11 agosto, quando si è allontanato dalla zona del Policlinico di Bari. Sono ore di apprensione per i familiari di Valerio, 31 anni. Il giovane, affetto da problemi psichici e residente a Matera, ieri mattina si è recato nell'ospedale barese per una visita, accompagnato da madre e sorella. Al momento di far ritorno a casa in auto, però, Valerio, è riuscito ad allontanarsi. Da allora, il 31enne ha fatto perdere le sue tracce, senza mai rientrare a Matera. E con il passare delle ore, cresce la preoccupazione dei familiari, che dopo aver presentato denuncia in Questura hanno anche lanciato un appello via social diffondendo le sue foto.

A chiedere aiuto a Baritoday è la sorella del 31enne: "Ha un disturbo psichiatrico, ma non è aggressivo. Asseriva di voler fare una passeggiata da solo, non sono riuscita a fermarlo, si è divincolato. Non ha con sé portafoglio né cellulare". Inutilmente, i familiari lo hanno cercato in giro per la città. Di qui la decisione di diffondere le sue foto nella speranza che qualcuno possa averlo visto. Valerio è alto circa 1,90, al momento del suo allontanamento era vestito con una camicia bianca larga a maniche corte con disegni blu, pantaloncino stile mimetico ma con colori chiari (grigio/celestino) e scarpe della new balance con rifiniture rosse". "Chiedo a chiunque l'abbia visto o lo veda - è l'appello della sorella - di contattare la questura".