Omicidio a Bari: colpito da due proiettili, muore 43enne in via Napoli

La vittima, raggiunta da due colpi di pistola, sarebbe deceduta durante il tentativo di rianimazione del personale medico, giunto sul posto per prestare i primi soccorsi. Un 43enne è morto a Bari, intorno alle 2 di questa mattina, in via Napoli. I Carabinieri, giunti sul posto in seguito ad una richiesta di intervento da parte del 118, hanno verificato il decesso del 43enne, gia noto alle Forze di Polizia, ed avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'episodio. Sul luogo del delitto, oltre al magistrato che dirige le indagini, è intervenuta anche la Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale dei Carabinieri per eseguire tutte le attività di sopralluogo.