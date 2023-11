Perquisita la casa di un 48enne ai domiciliari nel quartiere San Paolo: in camera da letto scoperte 2 pistole e munizioni

Durante la perquisizione nell'abitazione nel quartiere San Paolo di Bari, i mlitari avrebbero trovato in camera dal letto 2 pistole, una 'Beretta' 35 con 7 munizioni calibro 7,65 e una pistola clandestina 'a tamburo' priva di marca e di matricola, avvolta in un involucro in cellophane, oltre alla presenza di un giubbotto antiproiettile. Nei giorni scorsi, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 48enne invalido e con precedenti penali, in regime di arresti domiciliari, con l'accusa di "detenzione illegale di un’arma comune da sparo e di un’arma clandestina".

Le armi sarebbero state rinvenute durante l'ordinaria attività di controllo effettuata dai carabinieri sulle persone agli arresti domiciliari. I militari hanno effettuato un'accurata perquisizione domiciliare in seguito alle diverse segnalazioni che avrebbero descritto l'abitazione dell'arrestato frequentata solitamente da diverse persone: questa consuetudine avrebbe portato alla violazione dei limiti imposti dalla misura cautelare imposta nei confronti del 48enne.

L'accurato controllo in casa, eseguito con personale del Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno, avrebbe così portato alla scoperta delle 2 pistole e delle munizioni. Le armi sono state sequestrate in attesa degli accertamenti dattiloscopici e balistici finalizzati ad appurare l’eventuale utilizzo delle stesse in attività delittuose.

Il 20 novembre si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto, con contestuale applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari da parte del gip del Tribunale di Bari.