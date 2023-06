Monopattini elettrici a noleggio, 500 nuovi mezzi a Bari: attivato il servizio dell'azienda Lime

La società, specializzata nel settore della micromobilità, è la vincitrice di uno dei bandi comunali dedicati alla diffusione in città di veicoli in sharing. L'assessore Galasso: "Arriveremo alla quota totale di oltre 2600 mezzi in condivisione"

Cinquecento nuovi monopattini elettrici a noleggio, disponibili in città. Qusta mattina, a Bari, è stato presentato il modello Gen 4: il nuovo mezzo 'in sharing' è realizzato dall'azienda 'Lime', specializzata nella micromobilità elettrica e selezionata attraverso il bando gestito dall'amministrazione comunale.

I nuovi monopattini sono stati testati da un pilota d'eccezione: l'assessore comunale alla Mobilità, Giuseppe Galasso, si è cimentato nella guida del mezzo elettrico in largo Giannella.

"Nei prossimi giorni arriveranno altri 15 scooter di Pikyrent che si sommano ai 55 già attivi, per un totale di 70 mezzi - spiega l'assessore Galasso - Le autovetture sono 38, ne mancano ancora altre 12, ma solo perché c'è un problema di fornitura legato alle tipologie di minicar elettriche di quel tipo. A pieno regime noi avremo oltre 2.600 mezzi in sharing a Bari, con 730 bici, 1500 monopattini (500 per ogni operatore), 375 scooter e 80 autovetture. Questi sono gli esiti dei diversi bandi che abbiamo sostenuto e che abbracciano le 4 diverse forme di sharing in città, ormai tutte operative".

Il problema legato al danneggiamento dei mezzi in sharing è sotto controllo e limitato a casi sporadici: "Nell'uso condiviso di un mezzo, la minore attenzione e cura riservata rispetto ad un proprio veicolo è un aspetto fisiologico di cui avevamo già tenuto conto - dichiara Galasso - però non c'è un picco rispetto ai dati medi delle altre città. Si sono verificati episodi legati ad atti vandalici, ma accanto a quelli si registrano anche tanti chilometri percorsi e un numero significativo di noleggi che non segnano danni di alcun tipo".

Bari sembra aver imboccato la strada della mobilità sostenibile: "I numeri del bike sharing sono impressionanti, abbiamo superato gli oltre 130mila chilometri percorsi, oltre 42mila noleggi, ci sono circa 700 persone che abitualmente utilizzano durante la settimana il servizio di sharing - commenta l'assessore - Non è più una pratica amatoriale legata all'utilizzo della bicicletta, per i baresi sta diventando veramente una forma alternativa di mobilità".