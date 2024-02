Ricercato per truffa, barese arrestato nel Salento: rintracciato durante controlli sul reddito di inclusione

Aveva presentato domanda per accedere al reddito di inclusione, ma quella richiesta ha permesso ai carabinieri di individuare il suo domicilio. Così l'uomo, un 60enne barese, attivamente ricercato dal settembre 2023, è finito in carcere a Lecce.

Come riporta Lecceprima, il 60enne era ricercato in quanto destinatario di un provvedimento di cattura per l’espiazione della pena detentiva definitiva di 11 mesi, poiché riconosciuto responsabile di alcune truffe perpetrate a Milano attraverso piattaforme on line.

Nel corso di specifici controllo sui percettori del reddito di inclusione, i militari hanno passato al setaccio decine di domande di sussidio e in tale contesto hanno individuato il domicilio presso cui l’uomo si nascondeva: un casolare situato in località Frigole, a Lecce, dove gli uomini dell’Arma hanno predisposto specifici servizi di osservazione, controllo e pedinamento, fino all'irruzione nel casolare che ha consentito di sorprendere e bloccare il 60enne.

Dopo le operazioni di polizia, l'uomom arrestato, è stato condotto in carcere a Lecce.