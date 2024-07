Caldo killer nelle spiagge baresi: 70enne morto a Giovinazzo

Un 70enne è morto, questa mattina, in spiaggia a Giovinazzo. L'uomo, secondo quanto riporta l'Ansa, sarebbe deceduto in un lido situato in località Trincea, forse a causa di un malore dovuto al caldo.

Il personale del 118, allertato da alcuni bagnanti che avevano visto l'uomo accasciarsi, ha tentato di rianimare il 70enne, ma le operazioni di soccorso sarebbero risultate inutili.

Si tratta del secondo decesso nelle spiagge baresi nelle ultime 24 ore, dopo l'uomo morto ieri mattina a 'Pane e Pomodoro'. Ai due drammi si aggiunge anche la scomparsa di una terza vittima pugliese, sul litorale salentino a Porto Cesareo.