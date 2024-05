Asl Bari, arrivano 71 nuovi medici di famiglia: "Coperto l'85% delle zone carenti nella provincia"

Sono in arrivo 71 nuovi medici di Medicina generale nell'Asl di Bari. Sulla base delle adesioni raccolte a seguito dell’avviso pubblicato il 24 maggio scorso, come previsto dal bando regionale, l’azienda sanitaria ha garantito in tutto il territorio provinciale una copertura dell’85% delle zone carenti di assistenza primaria.



Il risultato dell'Asl Bari è superiore alla media nazionale. Stando, infatti, all’ultimo report sulla Medicina generale, pubblicato da Agenas (24 luglio 2023), il rapporto tra medici in entrata e medici in uscita, e in particolare tra il numero di medici in servizio dal 2021 e quelli in pensione entro il 2025, ha una percentuale per l’Italia pari al 74%.

Nella città di Bari, dove sono stati assegnati 28 incarichi su 29, è stata assicurata l’assistenza della Medicina generale in oltre il 90% dei quartieri, compresa la frazione di Loseto, dove la popolazione (per il pensionamento del precedente medico) temeva di rimanere sprovvista di assistenza sanitaria.



L’Ufficio Personale Convenzionato della Asl, in raccordo con i Direttori dei Distretti Socio Sanitari, è impegnato per accelerare le fasi di insediamento dei 71 nuovi medici e rispondere così alle esigenze degli assistiti. Una volta espletato l’iter previsto dalla convenzione Acn (Accordo Collettivo Nazionale), i medici potranno provvedere alla apertura degli studi. Sulle zone rimaste ancora da coprire, saranno, infine, attivate le ulteriori procedure previste dall’accordo nazionale della Medicina generale.