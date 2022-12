La Polizia Stradale festeggia i suoi 75 anni, in Piazza Libertà la Lamborghini guidata dagli agenti

Festeggia 75 anni, ma non perde le caratteristiche della velocità ed efficienza. La Polizia Stradale ha celebrato oggi a Bari il suo anniversario in piazza Libertà. Davanti al Palazzo della Prefettura è stato allestito uno spazio espositivo con mezzi e strumentazioni in dotazione ai corpo speciale.

Ospite d'eccezione la celebre autovettura Lamborghini con livrea Polizia di Stato, esposta al pubblico stamattina nel corso dei festeggiamenti. All’iniziativa ha partecipato un desk di Poste Italiane per la distribuzione di un annullo filatelico celebrativo del 75° Anniversario della Riorganizzazione dei Servizi di Polizia Stradale. Lo spazio espositivo è stato visitato dalla cittadinanza e da alcune scolaresche, con cui si sono svolti incontri formativi in cui si è parlato di sicurezza stradale.