Svolta green a Bari, piantati 800 alberi nel quartiere Japigia: "Il progetto fra le vie Caldarola e La Pira"

"Continua la realizzazione del progetto verde urbano di greening e forestazione della città di Bari. In tutto verranno messe a dimora circa 800 diverse specie arboree: pino, frassino, leccio e prunus in corrispondenza dei fascioni di via Caldarola ed in via Giorgio La Pira, nelle vicinanze del Palaflorio". Lo dichiara, in una nota, il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti.

"Questo intervento, in perfetta sinergia con l’impegno politico preso cinque anni fa in materia di politica green del Municipio 1 - sottolinea Leonetti - ripaga il grosso sforzo fatto dall’amministrazione Antonio Decaro in tal senso".