Ragazzi aggrediti con lanci di pietre nel centro di Bari: "Atto di omofobia tra l'indifferenza dei passanti"

Un'aggressione omofoba per le vie del centro di Bari: è quanto denuncia in un post sui social il collettivo Bari Pride che ha raccontato una vicenda, definita da una delle sue vittime, "un atto di violenza che poi si è dimostrato essere un atto di omofobia". Lo riporta l'agenzia Adnkronos.

L'episodio è avvenuto in via Piccinni per poi proseguire verso il lungomare cittadini, secondo quanto si legge nel post. "Siamo stati aggrediti da dei ragazzini in gruppo che ci hanno cominciato a lanciare delle pietre addosso - racconta la vittima - Nonostante le urla, con l’intento di attirare l’attenzione di qualcuno in cerca di aiuto, il personale della pizzeria uscito dal locale, nonostante avesse piena visuale della scena è rimasto completamente indifferente, limitandosi a guardare. Tanto che l’aggressione è proseguita per tutto il nostro tragitto fino al lungomare, in un tentativo di seminarli in qualche modo. Ovviamente tutto ciò, anche a danno di veicoli in sosta che venivano colpiti a loro volta".

"Arrivati a Largo Eroi del mare, nonostante la presenza di famiglie, adulti e vari passanti - continua il racconto - nessuno ha fatto nulla, nemmeno una parola. Sebbene sia stato proprio qui che alla mia domanda 'posso chiedervi perché lo state facendo?' è stata urlata in risposta da uno di questi ragazzini 'perché siete ric*hioni'. Siamo tremendamente amareggiati oltre che dalla violenza di questo gruppo di ragazzi, soprattutto dalla indifferenza delle diverse persone che hanno assistito all’accaduto e si sono limitate semplicemente a guardare, nonostante fosse palese il nostro bisogno di aiuto".

Sulle pagine social di Bari Pride si legge ancora che episodi come questi sono ormai all’ordine del giorno e il messaggio che si vuole lanciare è in particolare "di non restare indifferenti davanti a situazioni analoghe". Nel 2023 "in una città metropolitana come quella di Bari episodi del genere non dovrebbero esistere e non esisterebbero se ci fosse una coscienza collettiva o per lo meno maggiori controlli da parte delle autorità. Infatti - prosegue la denuncia - in tutto il tragitto, eravamo alla disperata ricerca di una pattuglia che potesse intervenire. Ma ovviamente non è stato possibile