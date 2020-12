Covid in Puglia, 221 i positivi (su 1700 test): decessi anche nel Barese

In Puglia sono 221 i nuovi casi positivi registrati su 1748 test, inseriti nel bollettino di domenica 27 dicembre. La maggioranza dei nuovi contagi è nel Barese (129), mentre nel resto della Puglia i casi sono 25 in provincia di Brindisi, 16 nella provincia BAT, 8 in provincia di Foggia, 17 in provincia di Lecce, 23 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione.

Sono stati registrati inoltre 12 decessi: 2 in provincia di Bari, 5 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto.

Crescono i pazienti guariti, che oggi sono 30.454 contro i 30.093 di ieri, ma calano a 53.638 gli attualmente positivi (ieri erano 53.790). Sono 1598 i ricoverati, 7 più di ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 86.439, così suddivisi:

33.341 nella Provincia di Bari;

9.942 nella Provincia di Bat;

6.251 nella Provincia di Brindisi;

19.112 nella Provincia di Foggia;

6.695 nella Provincia di Lecce;

10.520 nella Provincia di Taranto;

497 attribuiti a residenti fuori regione;

81 provincia di residenza non nota.

Il bollettino è disponibile qui: https://rpu.gl/XatEH