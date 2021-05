Troppi accessi, problemi per le prenotazioni sul sito regionale 'La Puglia ti vaccina'

Un problema tecnico, come spiega il sito, ha allungato notevolmente i tempi per accedere alla conferma dell'appuntamento

Pomeriggio problematico per i cittadini pugliesi che cercato di prenotare il proprio appuntamento per il vaccino anti Covid sul portale della Regione 'La Puglia ti vaccina'.

Intanto, sul fronte del l'approvvigionamento, i medici pugliesi denunciano la scarsità di vaccini disponibili: "Continuiamo a ricevere poche dosi - dice il segretario regionale Fimmg, Donato Monopoli e, soprattutto, dalle Asl non ci comunicano i tempi delle consegne. Questo ci impedisce di programmare le somministrazioni perché non sappiamo né quanti vaccini avremo né quando li avremo. Intanto, in Puglia, stiamo vaccinando contro il Covid persone sempre più giovani, mentre i nostri pazienti fragili e vulnerabili ancora attendono".

"Siamo molto amareggiati nei confronti delle direzioni sanitarie e generali delle Asl - prosegue Monopoli - abbiamo già proclamato lo stato di agitazione" inviando anche una richiesta di convocazione all'assessore regionale alla Salute, Pier Luigi Lopalco.