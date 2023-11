Controlli sulle barriere di sicurezza in A14, chiuse di notte la stazione di Acquaviva 

Autostrade per l'Italia rende noto che, sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, saranno adottati nel prossimi giorni alcuni provvedimenti di chiusura che riguarderanno anche il Barese.

In particolare, dalle 22 di martedì 14 alle 6 di mercoledì 15 novembre sarà chiusa la stazione di Mottola Castellaneta, in entrata verso Bari: in alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Gioia del Colle. Chiusa anche l'area di parcheggio 'Virgilio est', situata nel tratto compreso tra Acquaviva delle Fonti e Bari sud, verso Bari.

Ancora, dalle 22 di giovedì 16 alle 6 di venerdì 17 novembre sarà chiusa la stazione di Acquaviva delle Fonti, in uscita per chi proviene da Bari: in alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bari sud. Saranno chiuse inoltre l'area di parcheggio "Virgilio ovest" e di servizio "Le Fonti ovest", situate nel tratto compreso tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle, verso Taranto.