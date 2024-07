A Bari la riunione della Rete pugliese per i diritti dei disabili: "Serve un piano d'azione regionale per servizi mirati"

Circa un centinaio di persone, tutte nodi attivi della rete della disabilità, a confronto, per la prima volta, sugli obiettivi attesi, primo fra tutti, la piena attuazione della neonata Legge delega sulla disabilità, seguita da ben tre decreti attuativi. Ha preso il via ieri, nell'Aula del Consiglio regionale, con una nutrita partecipazione di garanti o amministratori locali con delega specifica alla disabilità, il percorso di costruzione di una rete regionale attiva, come auspicato dal Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, Antonio Giampietro.

"Siamo di fronte ad un momento importante - ha precisato Giampietro - in cui i garanti rappresentano punti di riferimento per le comunità locali, chiamate a fare da raccordo con la figura centrale. La rete che nasce dal lavoro congiunto di tutti e di ciascuno deve avere il ruolo di assicurare un interscambio positivo a beneficio dei territori. Siamo all’inizio, ma sono certo che i risultati non si faranno attendere, come testimonia il gran numero di persone intervenute all’incontro di oggi. Un’osmosi che ha il compito di trasmettere informazioni dalla periferia al centro e viceversa, a benefico di un mondo che tocca ognuno di noi".

All’incontro ha preso parte anche la presidente del Consiglio Regionale di Puglia, Loredana Capone, che ha sottolineato la necessità di ordire un piano di azione concreto, per disseminare la Puglia di risultati efficaci, come accaduto in precedenza in ambiti diversi: "È l’inizio di un percorso importante per creare momenti di confronto e costituire una rete attiva, affinché in ciascun comune della Puglia si possano concretizzare servizi reali per le persone diversamente abili. Per questo sarebbe necessaria la redazione di un Piano d’azione strutturato, che sia il frutto di un lavoro partecipato. Un piano annuale e triennale che da una parte soddisfi le urgenze, e dall'altra programmi servizi che prevedono maggior tempo per la progettazione e l'esecuzione. Un programma quindi che indichi esattamente le reali necessità distinguendo le competenze di ciascuno nei vari enti locali".

"Ci sono disabilità ancora sottovalutate, inerenti, per esempio, la salute mentale, che meritano maggiore considerazione da parte delle Istituzioni. Il Piano - ha concluso Capone - ci permetterebbe di avere servizi più mirati e omogenei. In questo processo un ruolo importante lo avrà il Garante regionale delle disabilità, con il pieno sostegno del Consiglio regionale".