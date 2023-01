Ripreso mentre abbandona rifiuti ingombranti in un canale, multato a Monopoli

Le segnalazioni dei cittadini, corredate di video e foto, hanno permesso agli uomini della Guardia Costiera di Monopoli di individuare oggi l'ennesimo responsabile dell'abbandono di rifiuti ingombranti per le strade della cittadina in provincia di Bari.

A distanza di pochi giorni da un episodio simile, a seguito di attività investigative ed informative oltre alla collaborazione dei tanti cittadini che non riescono più ad

accettare questo dannoso malcostume, i militari sono riusciti ad identificare il proprietario dell’Ape 50 video-ripreso mentre gettava, insieme ad un complice, rifiuti ingombranti in un canale adiacente ad una pista ciclabile nei pressi del polo liceale di Monopoli.

Per l'uomo è scattata la sanzione prevista per l'abbandono di rifiuti in strada. La multa è risultata più 'salata' del previsto: con una recente delibera, infatti, la Giunta comunale di Monopoli ha deciso di punire più duramente questi comportamenti incivili.