Abbandona rifiuti nelle campagne di Monopoli, identificato grazie al libretto scolastico gettato nella spazzatura

Il nucleo anti-degrado della Polizia Locale di Monopoli ha effettuato, nelle ultime 48 ore, controlli straordinari per verificare il decoro e la pulizia delle contrade locali. Stamattina in via Campione non e' sfuggita, tra i rifiuti abbandonati in diversi sacchi neri, la presenza anche di un 'libretto scolastico delle assenze' riportante l'identikit del trasgressore. Grazie a questo documento personale, all'autore del gesto sarà comminata una sanzione pecuniaria di 600 euro per la per abbandono dei rifiuti (come previsto dal Testo Unico dell'Ambiente) oltre al ripristino dello stato dei luoghi.