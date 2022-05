Scaricano lastre di legno e scappano a bordo del furgone, incivili incastrati dal video: "Aiutateci a riconoscerli"

Incivili 'beccati' in video a scaricare lastre di legno da un camion. Un'azione veloce: in tre raggiungono l'isola ecologica di via Suglia, a Japigia, poi abbandonano vicino al cassonetto i rifiuti ingombranti e scappano via a bordo del mezzo. Un'azione che non è però sfuggita ai residenti, che hanno ripreso la scena con il cellulare. E' stato poi il presidente del primo Municipio, Lorenzo Leonetti, a diffondere il video per identificare i responsabili e multarli: "Purtroppo la targa del furgone è stata coperta ma possiamo incastrali perché noi gente perbene siamo un numero maggiore di loro - spiega Leonetti - Per questo chiedo la vostra collaborazione nel rendere virale questo video. Mandatelo a tutti: amici, nemici e conoscenti, ci sarà qualcuno che li conoscerà. Il nostro Municipio non si tocca!".