Rifiuti lungo i binari in viale Traiano, i residenti chiedono interventi di pulizia. Rfi: "Provvederemo"

La spazzatura accumulatasi in alcuni punti segnalata dagli abitanti della zona: "Problema di decoro e di salute". Rfi assicura che predisporrà un intervento in breve tempo

Un tappeto di spazzatura lungo i binari in viale Traiano. A segnalare la situazione sono alcuni abitanti della zona. Un problema non nuovo, le cui proporzioni però, nell'ultimo periodo, riferiscono i residenti, sarebbero aumentate.

In parte frutto dell'abbandono selvaggio, in parte trasportati dal vento, i rifiuti si stanno accumulando tanto da rendere necessario un intervento di pulizia che i cittadini auspicano possa avvenire periodicamente. "Non è solo un problema di decoro, è un problema igienico e di salute", sottolineano. Baritoday ha raccolto la segnalazione, interpellando in proposito Rfi che si è impegnata a provvedere in breve tempo alla rimozione dei rifiuti nell'area.