Japigia, rifiuti abbandonati per strada e cassonetti bruciati in via Papalia: "Servono più controlli delle forze dell'ordine"

Rifiuti abbandonati sistematicamente nel piazzale di via Papalia, a Japigia: una situazione che va avanti da mesi, tanto che il presidente del primo Municipio, Lorenzo Leonetti, ha scelto di chiedere una mano all'amministrazione comunale. E lo ha fatto con un appello per un "intervento urgente di recupero del luogo associato ad un maggior controllo da parte delle forze dell’ordine ed il posizionamento, qualora fosse possibile, di adeguate foto-trappole" ricorda Leonetti.

Un'area particolarmente problematica è quella del piazzale in corrisponde del civico 5, come ricorda il presidente di Municipio nella lettera, dove sono presenti non solo rifiuti di ogni tipo (presenti anche "mobili, vestiti, elettrodomestici e immondizia lasciata per terra"), ma anche cassonetti incendiati e danneggiati che andrebbero sostituiti e aumentati, visto che "l'area eco deve sopperire a un numero importante di famiglie residenti nelle vicinanze".