Bustoni, cassette in legno e cartoni lasciati fuori dai cassonetti in corso Vittorio Emanuele: sanzionate quattro attività 

Scatoloni, cassette in legno e bustoni di immondizia: un tappeto di rifiuti lasciati accanto ai cassonetti in corso Vittorio Emanuele, in pieno centro a Bari. In seguito a una segnalazione, sul posto è intervenuta una pattuglia del Nucleo antidegrado della Polizia locale. Sono così scattate le sanzioni per quattro attività, tutte nei paraggi: due pubblici esercizi e due negozi.