Ingombranti abbandonati, in via Peucetia spunta un divano sullo spartitraffico

Un divano lasciato sullo spartitraffico lungo via Peucetia, al quartiere Japigia. Dopo la lavatrice abbandonata in piazza Moro, prosegue la 'galleria' degli abbandoni di ingombranti in città. Non solo nelle zone più periferiche, ma, appunto, anche in luoghi centrali e frequentati.

A segnalare l'episodio di via Peucetia è, con un post su Fb, il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti, che si interroga: "Vorrei capire cosa circola nella testa di una persona che si prende l’impegno di portare il divano fuori da casa propria, trasportarlo su uno spartitraffico in uno degli incroci più trafficati della città lontano dalle aree ecologiche del quartiere consapevole di aver fatto uno sforzo fisico maggiore rispetto a quello previsto se avesse utilizzato il metodo di conferimento ingombranti previsto da Amiu, cosciente che l’incrocio è videosorvegliato". Tra i commenti dei cittadini, c'è chi punta il dito contro l'inciviltà e chi attribuisce la situazione all'opera di svuotacantine abusivi, così come chi evidenzia la necessità di promuovere maggiormente il servizio di ritiro degli ingombranti offerto da Amiu, e chi ancora sollecita una maggiore presenza di Amiu stessa nel quartiere.