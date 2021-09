Bustoni di rifiuti non differenziati lasciati in strada, ristoratori sorpresi e sanzionati in centro a Bari

In tre sono stati sorpresi dagli agenti di Polizia locale del Nucleo antidegrado nel corso di un servizio svolto in abiti civili: avevano conferito sulla pubblica via diversi sacchi di spazzatura preventivamente non differenziata