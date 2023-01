Abbandoni abusivi di ingombranti, trenta materassi recuperati in un giorno al Libertà. Petruzzelli: "Fenomeno esteso, presto confronto con Amiu"

Mobili, vecchi elettrodomestici, pannelli di vario materiale. Dal quartiere Libertà fino anche al Murattiano, sono tante le segnalazioni sulla presenza di rifiuti ingombranti abbandonati in strada a Bari. Un fenomeno non nuovo, ma anche in questi giorni sembra aver assunto un'evidenza maggiore.

Come spiegato ieri a Baritoday dal presidente di Amiu, Paolo Pate, il grande numero di abbandoni abusivi di ingombranti sta mettendo in difficoltà l'azienda, costretta a un impiego straordinario di uomini e mezzi, dunque con costi aggiuntivi, per far fronte anche alla raccolta di ciò che viene lasciato in strada in maniera selvaggia, senza un ritiro concordato attraverso il servizio pur previsto da Amiu. Nella sola giornata di oggi, Amiu ha reso noto di aver provveduto al ritiro di trenta materassi, nel solo quartiere Libertà, tutti sprovvisti di codice di prenotazione, e quindi abbandonati illecitamente. Di qui il messaggio, lanciato ieri dal presidente Pate, e rinnovato oggi, per invitare tutti i cittadini a collaborare, a impegnarsi nel rispetto delle regole.

Ma c'è anche un altro aspetto. Nell'ottica di una riorganizzazione e di un potenziamento del servizio di ritiro su prenotazione degli ingombranti, Amiu si sta impegnando a garantire in maniera prioritaria i ritiri concordati, per poi provvedere alla rimozione degli abbandoni: un passaggio che probabilmente sta rendendo più 'evidente' ai baresi la presenza degli ingombranti in strada.

"C'è un rallentamento nel ritiro degli ingombranti abbandonati abusivamente - spiega a Baritoday l'assessore all'Ambiente Pietro Petruzzelli - perché Amiu sta concentrando gli sforzi per garantire la massima efficienza sui ritiri concordati. E' anche un modo di rendere i cittadini consapevoli di quanto il fenomeno degli abbandoni abbia dimensioni importanti, di mostrare che spesso se c'è un materasso in strada non è perché Amiu non è passato a ritirarlo, ma perché magari qualcuno lo ha abbandonato lì senza concordarne il ritiro. Nei prossimi giorni comunque - aggiunge Petruzzelli - ci confronteremo con Amiu per capire se ci siano delle modifiche da apportare al sistema di raccolta degli ingombranti, anche abbandonati, o se invece si manterrà lo stesso sistema potenziando però di molto i controlli per combattere il fenomeno.

Amiu intanto sta lavorando anche a nuovi servizi per ampliare le possibilità di conferimento degli ingombranti da parte dei cittadini: da un servizio di ritiro per i Raee al potenziamento di centri di conferimento comunali e centri mobili di raccolta.