"Da sei anni c'è il porta a porta, ma i rifiuti vengono abbandonati per strada": la denuncia dei residenti a San Cataldo

Rifiuti abbandonati per strada invece di essere lasciati nei carrellati. Un comportamento sbagliato che sembra diventata un'abitudine per alcuni condomini nella zona di San Cataldo a Bari, secondo quanto denunciato dal locale comitato che riunisce 50 famiglie del quartiere, che ha presentato negli scorsi giorni un esposto chiedendo di intervenire.

Cumuli di rifiuti per strada

"Da quando è stata istituita la raccolta porta a porta, cinque anni or sono - scrivono dall'Associazione Residenti San Cataldo - vi sono residenti finanche interi condomini che non rispettano le regole. Vi sono residenti che senza una ragione quotidianamente conferiscono sacchetti di immondizia nei cestini da palo". A confermare quanto denunciato ci sono le foto, che lasciano pochi spazi a dubbi: tra le vie interessate, come ricorda la presidente del comitato Lucrezia Trione a BariToday, ci sono via Mogadiscio, via Skanderbeg, via Tripoli, anche in aree comunali recintate di non diretta competenza dei condomini.

"Più volte i vigili sono intervenuti - ricorda la Trione - e aprendo le buste di rifiuti non differenziati hanno trovato delle prove che permettevano di identificare i responsabili, che sono stati poi multati. Poi ovviamente la gente si è fatta furba e ora non butta più elementi identificativi". E così si creano vere e proprie discariche su marciapiedi e asfalto, che "una volta diventata molto estesa viene raccolta dagli opeatori dell'Amiu" proseguono i residenti. La colpa sarebbe quindi dell'incivilità di alcuni condomini, che ancora non vogliono adeguarsi dopo anni al nuovo assetto della raccolta differenziata, che abbraccerà tutti i quartieri della città.

"Buste di indifferenziato vicino ai carrellati"

L'ultimo episodio questa mattina, nel giorno in cui è previsto lo svuotamento dei carrellati dell'organico. Le foto scattate dai residenti mostrano invece buste di rifiuti di tutti i tipi abbandonati a due passi dai cestini dell'organico, insieme a resti di cartoni. Lo stesso succede in altre vie del quartiere e con l'arrivo dell'estate e delle temperature calde il rischio di cattivi odori si fa sempre più concreto.

"Più volte abbiamo segnalato la situazione all'amministrazione comunale - conclude la Trione - senza però che effettivamente si sia risolta la situazione. Abbiamo invitato i candidati sindaci a venire di persona a vedere quanto accade, così da rendersi conto da soli. Segnaleremo loro anche problemi di traffico, di viabilità, dei parcheggi e per il decoro e igiene urbana anche della movida estiva che sulle spiagge e lungomare sembrano irrisolvibili soprattutto d’estate".

Le altre problematiche del quartiere

Quello dei rifiuti abbandonati, infatti, non è l'unico problema nell'area citato nell'esposto. "Si segnalano inoltre la presenza di gruppi di ragazzini che producono schiamazzi notturni - raccontano - spaccio di droga, e guida pericolosa di motocicli e/o auto in piena notte causando disturbo della quiete pubblico e pericolo per la circolazione nelle ore di minor traffico. Il fenomeno si verifica principalmente in via Mogadiscio, tra via Skanderbeg e via Massaua, dove vi è l’accesso carrabile ai parcheggi di più condomini i quali esausti per i danni subiti da continue forzature non chiudono più i cancelli facilitandone l’accesso".

I residenti temono quindi che possa ripetersi quanto avvenuto lo scorso anno in questo periodo, quando sono stati lanciati petardi nei cassonetti che hanno generato incendi. In uno dei parcheggi della zona, inoltre, è stata trovata una pistola a salve; episodio subito denunciato alla polizia. "I cittadini residenti nel quartiere San Cataldo di Bari chiedono dunque che la zona venga opportunamente vigilata - conclude l'esposto - che si valutino provvedimenti quali telecamere; che si multino tutti i condomini e i residenti incivili e inadempienti".