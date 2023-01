Discarica abusiva nell'alveo di Lama Balice: "Rifiuti speciali abbandonati in piena area protetta"

Rifiuti di vario genere, tra cui anche scarti speciali, abbandonati in località Fesca a Bari, nell'alveo della Lama Balice. A scoprire e denunciare "l'ennesimo scempio" sono i volontari di Gens Nova e dell'Anuu Migratoristi italiani, che hanno scoperto i rifiuti abbandonati nel corso di un'attività di aggiornamento della mappatura dei siti oggetto di discarica svolta durante il weekend di Capodanno.

Il "fattore più grave", sottolineano i volontari, è che l'abbandono è avvenuto "in piena area protetta, poiché la porzione di Lama interessata rientra nel novero del parco naturale regionale di Lama Balice". "Come consuetudine sono state informate le autorità competenti, ma resta forte l'indignazione per l'aggressione continua subita dalle aree rurali del nostro territorio", concludono.