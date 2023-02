Abbonamento annuale a 20 euro per i bus Amtab a Bari: in 15 giorni, effettuate più di 11.500 sottoscrizioni

In 15 giorni, sono stati sottoscritti più di 11.500 abbonamenti annuali Amtab con tariffa agevolata di 20 euro. I numeri record, della campagna del Comune di Bari sulla mobilità cittadina effettuata attraverso i mezzi pubblici, sono stati comunicati oggi sulla pagina facebook di Muvt. Sono già stati staccati più della metà dei ticket disponibili.

L?abbonamento agevolato Muvt in Bus 365 viene rilasciato esclusivamente in formato elettronico, in maniera totalmente digitalizzata e in modalità self service. È possibile acquistare attraverso applicativo Muvt Card. Prima di acquistare l?abbonamento sarà necessario dotarsi della Muvt card, acquistabile presso una rivendita Amtab al costo di 2 euro.

Con questo ritmo, i 20mila abbonamenti disponibili potrebbero essere esauriti prima della scadenza della promozione, fissata al prossimo 31 ottobre.