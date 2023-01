Abbonamento Amtab annuale a 20 euro, il parere dei baresi: "Utile perché ci sono troppe auto in giro, ma andrebbe esteso ai pendolari"

Manca pochissimo al click day per l'abbonamento al prezzo agevolato di 20 euro per il trasporto pubblico barese: ora che il Comune ha reso pubbliche le regole per l'accreditamento alla promozione sperimentale, abbiamo chiesto a chi utilizza spesso il servizio cosa ne pensano e cosa possa essere migliorato. Una misura che - almeno per il momento - non potrà essere utilizzata da chi non vive stabilmente nel capoluogo e che, di fatto, esclude quindi i lavoratori e gli studenti pendolari. Una misura accolta positivamente anche dai turisti che frequentano Bari, perché "potrebbe servire a ridurre il numero di auto in città, sono davvero troppe" ci racconta un inglese davanti all'ingresso della stazione di Bari centrale.

E tra chi ogni giorno sale sui bus al capolinea di piazza Aldo Moro, non mancano lamentele sulla qualità del servizio attualmente offerto ai cittadini e sull'inciviltà di chi ne usufruisce: "I controllori dovrebbero fermare la brutta abitudine di mettere i piedi sulle sedie, un comportamento che accomuna giovani e adulti" racconta una signora a BariToday.