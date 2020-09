L'abbonamento Amtab si acquista online e si 'carica' su una card: la novità di 'Muvt'

Abbonamenti Amtab acquistabili online e utilizzabili grazie a una card acquistabile in tabacchi e bar. È la novità del trasporto pubblico barese, che sarà attiva a partire dal 17 settembre, nata nell'ambito del progetto 'Muvt' sulla mobilità sostenibile in città (finanziato con i fondi Pon Metro 2014-2020). I biglietti in abbonamento saranno 'caricati' sulla card del valore di due euro e potranno essere di tipo settimanale, mensile ordinario, mensile a fasce orarie oppure annuale, nonché abbonamenti agevolati riservati agli studenti.

Dove acquistare

La card è reperibile presso le rivendite autorizzate da Amtab indicate di seguito:

· Di Giuseppe - tabacchi - in viale Ennio 2/A

· De Giglio - edicola - in viale Japigia 22

· De Crescenzo - bar - in via Vaccarella 6/A

· D’Amato - tabacchi - in via Quintino Sella 229

· Leonetti - tabacchi - in via Pietro Ravanas 126/B

· Marzulli - edicola - in viale Europa sp. 73

· Petruzzelli - edicola - in via Diaz 6

· Iannone - tabacchi - in via Tommaso Fiore 19

· Oliva - tabacchi - in via Dalmazia 193

· Bar Viola, in corso Sonnino 95

· Macina - edicola - in via Papa Pio XII 1

· Portoghese - tabacchi - in viale Unità d’Italia 36

· Diliso - cartoleria - in via Napoli 280/A

· Caradonna - disbrigo pratiche - in strada San Girolamo 2/10

· De Benedictis - tabacchi - in via Quintino Sella 170.

Le card potranno essere acquistate anche presso le segreterie delle scuole che aderiscono all’iniziativa: gli studenti interessati dovranno procedere all’invio online della documentazione attestante la frequenza di un istituto di istruzione secondaria o di una università: il titolo potrà essere acquistato a costo agevolato solo dopo la verifica della documentazione e la risposta online da parte degli uffici Amtab.

L’abbonamento sarà fruibile a partire dalle 24 ore successive all’acquisto.

Tutte le informazioni sono disponibili a questo link.