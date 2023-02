Abbonamento annuale a 20 euro per i bus Amtab a Bari: oltre 1600 richieste in poche ore

Sono stati oltre 1600 gli abbonamenti annuali Amtab a tariffa agevolata acquistati nelle prime ore di attivazione del servizio. In particolare, dalle 12 alle 16.30, sono stati processati dal sistema 1626 abbonamenti annuali al trasporto pubblico MUVT in BUS 365 al costo calmierato di 20 euro, di cui 1228 residenti, 363 studenti e 35 over 65.

Il Comune ricorda che l’abbonamento agevolato MUVT in BUS 365 viene rilasciato esclusivamente in formato elettronico in maniera totalmente digitalizzata e in modalità self service. È possibile acquistare attraverso applicativo MUVT Card, raggiungibile al link https://muvt.app/card. Prima di acquistare l’abbonamento sarà necessario dotarsi della MUVT card, acquistabile presso una rivendita AMTAB al costo di 2 € senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’utente.

Al link https://www.amtab.it/it/muvt-card è disponibile l’elenco delle rivendite sul territorio comunale. Si ricorda che l’abbonamento sarà attivato al momento dell’acquisto, ma sarà utilizzabile dopo 24 ore dalla conclusione dell’operazione. Tutti gli abbonamenti sottoscritti e pagati fino a giugno 2023 avranno validità annuale. Gli abbonamenti sottoscritti successivamente a tale data avranno comunque scadenza al 30 giugno 2024 al medesimo costo per l’utente di 20 €. Non potranno essere sottoscritti abbonamenti oltre il 31 ottobre 2023.

Per tutte le informazioni, di seguito i link utili alle pagine di riferimento sul sito del Comune di Bari e di Amtab: https://www.comune.bari.it/web/trasporti-e-viabilita/muvt-in-bus365; https://www.amtab.it/it/trasporto-pubblico-locale-sub/titoli-di-viaggio-e-tariffe/117-prova/servizi-di-trasporti/2459-muvtinbus365.