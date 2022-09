Abusivi al mercato: giocattoli venduti senza autorizzazione, multa e merce sequestrata nel Barese

Controlli antiabusivismo commerciale a Monopoli. Gli agenti della Polizia locale, impegnati in verifiche nell'area del mercato settimanale di via Pisonio, hanno sequestrato dei giocattoli (62 pezzi complessivamemte), messi in vendita da soggetti privi di qualsiasi autorizzazione commerciale.

Per le irregolarità contestate, la legge regionale prevede una sanzione pecuniaria di cinquemila (ove si provveda al pagamento in misura ridotta) oltre al sequestro e confisca della merce abusivamente posta in vendita senza alcun titolo autorizzatorio.

"L'attività di controllo - spiega la Polizia locale di Monopoli - è rivolta alla tutela della libera concorrenza e delle attività commerciali che operano legalmente sul territorio, oltre che alla tutela della salute dei consumatori".