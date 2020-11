Accesa lite in famiglia, arriva la polizia: 37enne sorpreso con un coltello

I poliziotti arrivano in casa dopo la segnalazione di una lite familiare, trovando il marito in possesso di un coltello con una lama di circa 15 cm. E' accaduto a Bari, nel quartiere Libertà. L'uomo, un cittadino georgiano di 37 anni, pregiudicato, è stato denunciato in stato di libertà per la violazione della normativa sul possesso di armi ed oggetti atti ad offendere mentre il coltello è stato sequestrato.