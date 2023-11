Accensione di fumogeni al San Nicola: Daspo di 5 anni per un tifoso biancorosso

Un ragazzo di 18 anni, residente a Bari, è stato raggiunto da un provvedimento di Daspo (civieto di accedere alle manifestazioni sportive, ndr), della durata di 5 anni, emesso dal Questore di Bari in relazione a episodi avvenuti in occasione dell'ultima partita disputata dalla squadra biancorossa allo stadio San Nicola.

Il giovane, in particolare, dopo aver acceso un fumogeno nell’anello inferiore della curva nord ed averlo lanciato sulla pista di atletica dell’impianto sportivo, è stato riconosciuto e fermato dai poliziotti della Digos. Il 18enne è risultato recidivo, in quanto già colpito dalla misura del Daspo per la durata di 2 anni.