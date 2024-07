"Manipolati i dati sulle emissioni di Co2", indagini sull'ex Ilva: perquisizioni anche nel Barese

Le attività investigative compiute questa mattina, dai militari della Guardia di Finanza di Bari, si inseriscono nell'ambito delle indagini della Procura di Taranto sulla presunta artificiosa manipolazione dei dati sulle emissioni di Co2 riconducibili all'azienda Adi Spa. Le attività, secondo l'accusa, sarebbero state eseguite in fasi precedenti alla sottoposizione della società alla procedura di amministrazione straordinaria. Questa mattina i finanzieri baresi stanno eseguendo alcune perquisizioni nelle province del capoluogo pugliese, Taranto, Milano, Monza-Brianza e Modena, nei confronti di 10 indagati per il reato di truffa in danno dello Stato.

Le 10 persone raggiunte dal decreto di perquisizione personale e locale sarebbero stati amministratori, procuratori, dipendenti e collaboratori pro tempore di Acciaierie d'Italia Spa: la società, attualmente in amministrazione straordinaria, gestisce lo stabilimento ex Ilva di Taranto.

Le indagini si sono concentrate sul funzionamento del Sistema Europeo di Scambio di Quote di Emissione (EU ETS) che costituisce il principale strumento adottato dall'Unione Europea per ridurre le emissioni di gas a effetto serra nei settori energivori a seguito della sottoscrizione del Protocollo di Kyoto. Il sistema si basa su un meccanismo che fissa un tetto massimo al livello complessivo delle emissioni consentite a tutti i soggetti vincolati, permettendo ai partecipanti di acquistare e vendere sul mercato diritti a emettere CO2 (quote) secondo le loro necessità nel rispetto del limite stabilito. Il meccanismo ha lo scopo di mantenere alti i prezzi dei titoli per disincentivare la domanda e, pertanto, indurre le imprese europee ad inquinare meno.

Secondo l'accusa, in relazione alla restituzione delle quote CO2 'consumate' nell’anno 2022 e all’assegnazione di quelle a titolo gratuito per l’anno 2023, la società Acciaierie d’Italia S.p.A avrebbe attestato nel piano di monitoraggio e rendicontazione al Comitato ETS (Emission Trading System) falsi quantitativi di consumi di materie prime (fossile, gas e altro), di prodotti finiti e semilavorati e relative giacenze, alterando così i parametri di riferimento ('fattore di emissione' e 'livello di attività').

Per la Pocura tarantina, inoltre, l'azienda avrebbe dichiarato al registro EU ETS (Sistema Europeo di Scambio di Quote di Emissione) un numero di quote CO2 inferiore a quello effettivamente emesso, inducendo in errore il Comitato ministeriale, che avrebbe così assegnato gratuitamente allo stabilimento ex Ilva di Taranto, per l’anno 2023, un ammontare di quote superiore a quello effettivamente spettante.

La tesi accusatoria, quindi, punterebbe a dimostrare che, attraverso queste condotte, gli indagati avrebbero procurato un ingiusto profitto per Adi Spa, consistito, da un lato, in un risparmio di spesa, realizzato con la restituzione allo Stato di quote CO2 inferiore a quello che la società avrebbe dovuto rendere, dall’altro, nei maggiori ricavi determinati dal riconoscimento di quote di CO2 gratuite in misura eccedente con pari danno del mercato primario delle 'aste pubbliche' dello Stato.

Le perquisizioni in corso sarebbero finalizzate a rinvenire ulteriori elementi probatori utili al prosieguo delle indagini, con particolare riferimento alla documentazione amministrativa e contabile funzionale alla puntuale ricostruzione delle procedure in esame, nonché all’esatta quantificazione delle quote effettivamente spettanti.