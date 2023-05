"Una mano tesa per le donne a rischio": nella sede della Croce rossa attivate 8 stanze per la prima accoglienza

Otto stanze da letto arredate, il soggiorno con libri e televisione: uno spazio 'altro', pronto ad accogliere le donne che scappano da situazioni difficili, come già era avvenuto dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. È il progetto 'L'abbraccio', inaugurato nella serata di ieri, 22 maggio, all'interno della sede barese della Croce rossa italiana in piazza Mercantile.

Un punto di prima accoglienza

Dopo aver ricevuto il sostegno degli avvocati di strada per consulti gratuiti nelle scorse settimane, la onlus ha avviato questo progetto in collaborazione con il Rotary Club Bari Sud e Ikea Bari - che hanno donato gli arredi - prevedendo interventi di ristrutturazione degli spazi, così da renderli accoglienti per le donne sole o con figli costrette a lasciare il nucleo familiare o la propria dimora. Anche per chi è vittima di violenza, che troverà nella progettualità un punto di prima accoglienza prima di essere trasferito nelle strutture per una permanenza più lunga, come assicurano i volontari a BariToday. Prima dell'attivazione, però, bisognerà attendere ancora un po': "Contiamo di avviare il servizio entro l'inizio del nuovo anno - spiegano da Cri - Una volta risolte le ultime questioni organizzative".

All'inaugurazione degli spazi erano presenti nella serata di ieri anche la presidente l'assessore al Welfare del Comune, Francesca Bottalico, e il presidente del Rotary Club Bari Sud, Antonio Aprea. "La partnership della Croce Rossa Italiana, prestigiosa istituzione nazionale, è stato invero 'immaginato' dal nostro Rotary Club - aggiunge Aprea - quale importante possibile mezzo per realizzare l’indispensabile 'alleanza sociale' tra le molteplici componenti del 'vissuto', pubbliche e private, al fine di favorire, in ogni modo e in ogni luogo, la più equa (e quindi la più giusta) partecipazione di tutte le persone al 'comunitario' percorso della vita. Tanto a prescindere da qualsivoglia differenza sociale, di razza, di censo, di religione e così via, al precipuo scopo di realizzare quanto di più 'bello' possa esserci per tutti". "Mi piace immaginare questo progetto quasi come una sorta di ospitalità di emergenza di amici nella propria abitazione - conclude Consiglia Margiotta, presidente di Cri Bari - una foresteria sociale che non si sostituisce a quanto già esistente ma si aggiunge, con una

mission complementare e differente rispetto agli altri servizi".