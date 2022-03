Come riporta Monzatoday, sono state le urla disperate della donna che hanno richiamato l'atenzione dei residenti, facendo scattare la richiesta di aiuto al 112. La donna è stata soccorsa e condotta in ospedale con ferite alla schiena. L'uomo è stato bloccato dai carabinieri e arrestato: dovrà rispondere di tentato omicidio.

Un viaggio di quasi mille chilometri, da Bari a Limbiate, per raggiungere la moglie da cui si stava separando. Giunto sul psoto si sarebbe appostato sotto casa della donna, attendendo, nella notte, che lei uscisse per andare a lavorare. A quel punto, l'agguato: l'uomo, un 54enne residente a Bari, avrebbe aggredito la donna, una 50enne, con un coltello.

E' accaduto a Limbiate: la donna, una 50enne, è stata colpita alla schiena: è in ospedale. L'uomo, un 54enne, è stato arrestato e dovrà rispondere di tentato omicidio

Accoltella in strada la moglie da cui si sta separando: da Bari in Brianza per l'agguato, arrestato