Non invitati al matrimonio, accoltellano futuro sposo e il cognato: arrestati padre e figlio

Calci e pugni all'indirizzo del futuro sposo per poi essere colpito da una coltellata al fianco. Quindi altri fendenti sulla spalla del cognato, tutto questo perché non avrebbero ricevuto l'invito al matrimonio: i Carabinieri hanno arrestato un 45enne e un 19enne, padre e figlio, indagati per tentato omicidio in concorso.

L'episodio risale alla notte tra il 30 giugno e il 1° luglio scorsi: secondo le indagini dei militari, coordinate dalla Procura di Bari, i due avrebbero assalito il futuro sposo, fratello del 45enne e zio del giovane. E proprio quest'ultimo sarebbe stato incitato dal padre con alcune frasi ("daglieli forte a tutti e due"): il ragazzo avrebbe quindi accoltellato inizialmente lo zio per poi colpire anche il suo futuro cognato con tre fendenti, subendo anche il perforamento di un polmone. Il tutto si sarebbe verificato dinanzi all'abitazione della sposa dove poco prima vi era stata una 'serenata' a sorpresa per festeggiare la vigilia del lieto evento. Una tranquillità rotta, poco dopo, dall'incendio dell'auto del padre della sposa. Quindi, si sarebbe verificata l'aggressione con accoltellamento.

Le vittime sono state ricoverate al Policlinico di Bari e all'ospedale di Andria. Inizialmente in prognosi riservata, i due hanno riportato prognosi per 30 giorni.