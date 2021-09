Accoltellato dopo la lite in famiglia, 41enne ricoverato al Policlinico: le indagini si concentrano sul padre

L'arma non è ancora stata trovata. L'uomo ha riportato ferite sul braccio, ma non sarebbe in pericolo di vita. Non ancora chiari i motivi del litigio, avvenuto nella serata di ieri a Terlizzi

Accoltellamento a Terlizzi nella serata di ieri: un 41enne è stato ricoverato al Policlinico di Bari dopo aver ricevuto una coltellata dopo una lite, sembrerebbe dal padre 69enne, che è stato denunciato per lesioni, come riporta l'agenzia Dire. L'episodio, su cui indagano i carabinieri, è accaduto intorno alle 22 in pieno centro cittadino a Terlizzi. Non sono ancora chiari i motivi della lite. Il 41enne, che come il padre ha precedenti penali, ha riportato ferite a un braccio. L'arma non è stata trovata..

Foto di repertorio