E' ancora grave la 35enne accoltellata dall'ex a Monopoli: ricoverata in prognosi riservata al Policlinico di Bari

Restano gravi le condizioni della donna accoltellata ieri a Monopoli, nel Barese, dal suo ex compagno. Sulla vicenda indagano i Carabinieri coordinati dalla Procura di Bari. La 35enne si trova ricoverata al Policlinico del capoluogo pugliese in prognosi riservata e in rianimazione. Secondo i primi esami, ha un polmone collassato a seguito dei fendenti ricevuti. La vittima dell'aggressione è stata sopposta a un delicato intervento chiurgico.

Nella serata di ieri i carabinieri hanno fermato l'ex compagno della donna, rintracciato poco dopo l'accaduto: l'uomo è accusato di tentato omicidio.