Rissa e accoltellamento a pochi metri dalla stazione centrale: proseguono le indagini, al vaglio le immagini delle telecamere

/ Via Niccolò dall'Arca

Proseguono le indagini sull'accoltellamento avvenuto ieri sera, al termine di una rissa, in via Nicolò dell'Arca, a pochi metri dalla stazione centrale di Bari. Syl posto, attorno alle 20, erano intervenuto gli aventi delle Volanti in ausilio della Polizia Locale.

All'arrivo degli agenti della Locale il gruppo, composto da una decina di stranieri, è fuggito via. Sul posto è stato trovato un 34enne di origini somale, regolare sul territorio nazionale, ferito al polpaccio provocata presumibilmente da un coccio di bottiglia.

L'uomo è stato medicato e dimesso co una prognosi di 7 giorni. Nel corso dei rilievi, il 34enne ha dichiarato agli agenti di essere stato aggredito da uno sconosciuto. Le immagini di videosorveglianza della zona contribuiranno a ricostruire l'episodio.