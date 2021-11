Scoppia la lite in discoteca a Bisceglie: 26enne accoltellato e trasportato in ospedale

Un 26enne è stato ferito all'alba durante una lite nella discoteca Df, l'ex Divinae Follie di Bisceglie. Lo riporta l'Ansa. Il giovane, secondo le prime informazioni, sarebbe stato sarebbe stato colpito da alcune coltellate, forse sei, alla zona addominale e inguinale. Soccorso da personale del 118, il 26enne si trova al momento in ospedale e non è in pericolo di vita.

L'episodio è al vaglio dei Carabinieri, coordinati dalla Procura di Trani: l'accoltellamento sarebbe avvenuto attorno alle 5 al termine di un diverbio, tra sconosciuti, per motivi in corso di accertamento, forse a seguito di uno spintone.. In quel momento nella discoteca ci sarebbero state più di 2 mila persone. Gli investigatori stanno acquisendo i video delle telecamere interne di videosorveglianza del locale e ascoltando possibili testimoni dell'accaduto.

(foto immagine di repertorio)