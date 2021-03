Accoltellato per strada a Palese: ferito pregiudicato 42enne

Indagini in corso, a Palese, a seguito del ferimento di un 42enne di Bari, accoltellato all'alba di oggi. Secondo le prime informazioni, l'uomo avrebbe riferito alla Polizia di essere stato assalito per strada da due sconosciuti. Il pregiudicato è rimasto ferito alla clavicola.

L'uomo, con piccoli precedenti per reati contro il patrimonio, ha chiamato il 118 per essere soccorso e il personale sanitario, a sua volta, ha allertato le Volanti. Gli investigatori stanno visionando, in queste ore, le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Da chiarire anche il motivo per cui l'uomo fosse in giro nonostante il coprifuoco.