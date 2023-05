La Regione trova l'accordo con i sindacati per tutelare lavoratori della Sanità. Emiliano: "Futuro a rischio con tagli del Governo"

A quattro mesi dalla definizione dell'accordo da parte della Giunta, arriva la firma tra Regione e sindacati per affrontare insieme la battaglia sulla Sanità, dopo i pesanti tagli imposti dal Governo. È stato lo stesso governatore Emiliano, intervenuto questa mattina durante l'incontro nella sede dell'Assessorato alla Sanità, a chiarire come la Regione stessa abbia fatto "un lavoro di taglio e cucito" sui bilanci di altri comparti per poter regolarizzare la spesa sanitaria, perché "dopo l'esperienza della pandemia il Governo è tornato a lesinare sull'aumento dei costi della Sanità" ha assicurato al microfono di BariToday.

Dopo le richieste dei sindacati, che hanno comunque confermato la mobilitazione in programma a giugno sul tema, si è scelto quindi di lavorare assieme, a partire dall'incontro di questa mattina, alla presenza dei rappresentanti delle sigle Cgil, Cisl e Uil, che già hanno chiesto una nuova assemblea a maggio per discutere sui temi più importanti. In particolare, come si legge nella delibera del 24 gennaio, gli obiettivi perseguiti sono:

- attivare un tavolo con l’Assessorato alla Sanità per individuare interventi finanziari, economici e di innovazione organizzativa mirati a realizzare investimenti nelle eccellenze sanitarie, nelle risorse umane, nell’innovazione tecnologica e infrastrutturale, nei modelli dell'organizzazione sanitaria territoriale sia qualitativa che quantitativa dell'offerta sanitaria intra-territoriale ed intra-regionale.

- attivare il coordinamento dell’Assessorato alla Sanità che attivi i tavoli aziendali con i Direttori Generali per monitorare il rafforzamento della sanità territoriale attraverso i servizi forniti dai PTA, dagli Ospedali di Comunità e dalle Case di Comunità svolgendo un’azione di verifica dell’attuazione del PNRR e del relativo

personale da destinare alle nuove strutture;

- Avviare quanto prima - congiuntamente all’Assessorato Welfare - una interlocuzione tra le parti sopra indicate, utile ad attivare il tavolo di concertazione e contrattazione sociale finalizzato alla più efficace predisposizione degli atti di programmazione regionale e al loro pieno coordinamento con gli altri atti di programmazione (PRPS 2022 – 2024, PNRR Missione 5C2 e Missione 6C1) per l’adozione del Piano regionale Non Autosufficienza e Invecchiamento Attivo;

- I dati Istat sull’aumento dell’invecchiamento della popolazione pugliese richiedono uno specifico approfondimento. Pertanto si rende necessario rafforzare i tavoli ai vari livelli della contrattazione sociale e sanitaria per individuare ogni strumento utile ad irrobustire la rete di servizi, anche in relazione alla attuazione di quanto previsto dalle misure 5 e 6 del PNRR e del relativo personale per far fronte alla domanda di cure degli anziani.

- a tal fine si rende necessario definire un “piano straordinario delle assunzioni” del personale sanitario, tecnico e amministrativo, per risolvere la carenza organica rilevata su tutto il territorio regionale, che vada a colmare il gap ad oggi esistente tra la nostra regione e altre regioni dal territorio nazionale, che vedono a parità di abitanti riconosciuta, nell’ambito del riparto nazionale, una quota superiore del FSN.

I sindacati si dichiarono soddisfatti di quanto emerso dall'incontro odierno, ma assicurano che manteranno alta l'attenzione di quello che ormai è un problema strettamente politico.